9 января
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Политика

СМИ сообщили о восстановлении после ЧП атомной подводной станции, где погибли гидронавты

Ремонт и восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 планируется завершить в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу (АПК).

Баренцево море, Териберка.
Баренцево море, Териберка.
СС0

Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы корпуса — соединенных между собой нескольких титановых сфер — неофициально называют «Лошарик».

По словам источника, титановый корпус АПЛ при пожаре не пострадал, это обеспечит аппарату прежнюю предельную глубину погружения.

Собеседник также отметил — на лодку уже загружена новая активная зона реактора, «идет монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре».

После восстановление примерно весь последующий год будут идти испытания аппарата, пишет bfm.ru.

<Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.>

АС-12 («Лошарик», LOSHARIK, англ.) — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция).

Ремонт

Ремонт подлодки ведет северодвинский завод «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в центр судоремонта «Звездочка», где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора.

<В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на «Звездочке» в Северодвинске.>

ЧП, гидронавты

Пожар на АПЛ АС-31 случился 1 июля 2019 года. На сайте минобороны России опубликовали список погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России, элита Военно-морского флота России. Они приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что часть экипажа удалось спасти.

Состоявшийся уже после доставки «Лошарика» на базу осмотр станции показал, что в борьбе за ее живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения.

Гриф «секретно»

В Кремле заявили, что часть информации о гибели российских подводников засекречена. Это делается в целях госбезопасности, поэтому не разглашаются детали о месте трагедии и типе подлодки.

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