Срок Долговой. Как суд наказал бывшую алтайскую чиновницу и окажется ли она за решеткой

1 Дело Ирины Долговой

По данным регионального управления Следственного комитета, осенью 2018 года Ирина Долгова из средств регионального бюджета купила знакомому дорогостоящее лекарство. Отмечается, что «пациент» не имел права получить нужный медикамент бесплатно.

Из-за покупки препарата краевая казна потеряла более 200 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в ходе расследования правоохранители установили следующее — в 2018-м экс-заместитель губернатора превышала полномочия неоднократно. Отмечалось, что она организовала приобретение «Аптеками Алтая» неликвидированного товара с ограниченным сроком годности. Закупали препараты у знакомой обвиняемой.

Препараты. Лекарства. Pixabay.com

В результате, после уценки лекарств (их продали по цене от 10 копеек до 10 рублей) предприятие понесло ущерб более 107 тыс. рублей.