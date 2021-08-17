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Политика

Срок Долговой. Как суд наказал бывшую алтайскую чиновницу и окажется ли она за решеткой

В Барнауле вынесли приговор бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. Рассказываем, за что судили экс-чиновницу и к какому сроку ее приговорили.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
altairegion22.ru
1 Дело Ирины Долговой

По данным регионального управления Следственного комитета, осенью 2018 года Ирина Долгова из средств регионального бюджета купила знакомому дорогостоящее лекарство. Отмечается, что «пациент» не имел права получить нужный медикамент бесплатно.

Из-за покупки препарата краевая казна потеряла более 200 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в ходе расследования правоохранители установили следующее — в 2018-м экс-заместитель губернатора превышала полномочия неоднократно. Отмечалось, что она организовала приобретение «Аптеками Алтая» неликвидированного товара с ограниченным сроком годности. Закупали препараты у знакомой обвиняемой.

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

В результате, после уценки лекарств (их продали по цене от 10 копеек до 10 рублей) предприятие понесло ущерб более 107 тыс. рублей.

2 Отставка

21 августа 2020-го губернатор края Виктор Томенко принял отставку Ирина Долговой. СВой уход из правительства он объяснила «обстоятельствами личного характера».

Обязанности чиновницы передали Игорю Степаненко, который ранее занимался только вопросами ГО и ЧС.

Игорь Степаненко
Игорь Степаненко
Анна Зайкова

Вскоре после отставки Долговой в ее доме провели обыск.

Уже после отставки в отношении нее возбудили дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий).

3 Арест и наказание

Ирину Долгову заключили под стражу 18 сентября 2020-го. В СИЗО она находилась 2 месяца.

Поскольку экс-чиновница полностью призналась в содеянном, ее выпустили под домашний арест. При этом следователь в качестве мер по обеспечению гражданского иска наложил на имущество чиновницы арест в сумме больше 5,5 млн рублей.

По итогам разбирательств, Ирина Долгова получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

4 Биография Ирины Долговой
  • Ирина Долгова родилась в Барнауле 15 января 1966 года. В 1988-м будущая чиновница окончила Алтайский госуниверситет по специальности «Экономика труда». Тогда же она устроилась экономистом на Барнаульский завод геофизической аппаратуры.
  • С 1995-го Долгова занимала должность специалиста в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
  • В 1997 году она стала заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам.
Ирина Долгова беседует с Яковом Шойхетом.
Ирина Долгова беседует с Яковом Шойхетом.
zdravalt.ru
  • С сентября 2000-го Ирина Долгова работала исполнительным директором ТФОМС.
  • В июне 2012 назначена на должность начальника крайздрава.
  • Долгова отвечала за здравоохранение до 2018-го. В октябре 2018 года губернатор края Виктор Томенко назначил ее зампредом правительства по социальным вопросам.
Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
altairegion22.ru
5 Скандалы с алтайскими чиновниками 2021 года

Стелла Штань

Приговора суда ждет экс-представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Стелла Штань.

По версии следствия, в 2015 году она вместе с подельницей Еленой Воротниковой составила поддельные документы о купле-продаже помещения под детский сад, чтобы получить субсидию на покупку недвижимости на 14 млн рублей. Штань получила деньги, а помещение досталось директору детсада.

Стелла Штань в суде.
Стелла Штань в суде.
altai-krai.sledcom.ru

Свою вину Штань признала. Приговор чиновнице вынесут 18 августа.

Александр Дементьев

Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в течение 2020 года получил двумя примерно равноценными траншами взятку — на общую сумму 5,2 млн рублей от компании, специализирующейся на нанесении дорожной разметки.

Дементьева обвинили в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Наказание предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас экс-чиновник находится под домашним арестом.

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