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27 августа
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Политика

США ввели новые санкции против России. Решение объяснили проигрышем в разработке вакцины

Министерство торговли США внесло в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости».

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Два НИИ Минобороны России подозревают в работе над химическим и биологическим оружием — об этом говорится на сайте американского минторга.

«Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии», — отмечает агентство.

Примечательно, что именно в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Внесение организаций в списки минторга США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров. Якобы есть риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Штатов.

Сенатор Олег Морозов объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины: «Хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае».

Ранее стало известно, что Россия планирует заработать $15−20 млрд на вакцинах от коронавируса — четверть от мирового рынка.

Напомним, утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой вакцины. Он отметил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

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