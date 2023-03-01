Стало известно, кого и за что наградил Путин в Алтайском крае

Родители многодетной семьи из Бийска получили медаль ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
У супругов Росляковых шестеро детей. В ведомстве отметили, что все они активно занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах.
Заместителя главврача по медчасти больницы № 8 удостоили почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Екатерина Арехина владеет всеми необходимыми клиническими и параклиническими методами экстренной и неотложной терапии. Ежегодно она проводит 25 плевральных и 40 стернальных пункций, а также более 300 расшифровок ЭКГ.
Главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
В медицине он уже более 35 лет и за это время зарекомендовал себя грамотным руководителем.
Благодарностью президента РФ также поощрили ведущего инженер-конструктора барнаульского специального бюро «Восток» Павла Болдырева.
Губернатор края по традиции направит в адрес награжденных и поощренного поздравительные телеграммы.
Ранее Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей.