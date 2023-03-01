Стало известно, кого и за что наградил Путин в Алтайском крае

Президент РФ Владимир Путин подписал указ наградить жителей Алтайского края на федеральном уровне, сообщают на официальном сайте региона.

Родители многодетной семьи из Бийска получили медаль ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

У супругов Росляковых шестеро детей. В ведомстве отметили, что все они активно занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах.

Заместителя главврача по медчасти больницы № 8 удостоили почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Екатерина Арехина владеет всеми необходимыми клиническими и параклиническими методами экстренной и неотложной терапии. Ежегодно она проводит 25 плевральных и 40 стернальных пункций, а также более 300 расшифровок ЭКГ.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

В медицине он уже более 35 лет и за это время зарекомендовал себя грамотным руководителем.

Благодарностью президента РФ также поощрили ведущего инженер-конструктора барнаульского специального бюро «Восток» Павла Болдырева.

Губернатор края по традиции направит в адрес награжденных и поощренного поздравительные телеграммы.

Ранее Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей.