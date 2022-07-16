16 июля
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Потребитель

Как выбирать дыни и где не нужно их покупать, рассказал фермер

Дыни на развалах вдоль автомобильных дорог покупать нельзя, рассказал Борис Спиваков, поставщик сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское», пишет Газета.Ru.

Дыня
Дыня
ССО

«Дыни, продающиеся в точках вдоль автомагистралей, впитывают выхлопные газы и прочие неприятные химические элементы и соединения. Поэтому покупать дыни на таких развалах ни в коем случае не стоит», — объяснил он.

Спиваков также рассказал, как выбрать сладкую, но при этом не переспелую дыню. В первую очередь, дыня должна иметь однородный окрас.

«В случае с нашей Колхозницей — желтый. Чем больше, так скажем, „паутинка“ на дыне, тем она слаще. Носик дыни должен быть слегка мягким, а хвостик подсушенным. При нажатии на спелой дыне не должно оставаться следов от пальцев, кожура должна быть упругой. Мягкая дыня — признак переспелости», — рассказал он.

Фермер добавил — в большинстве случаев ее срывают чуть неспелой, чтобы увеличить срок хранения.

«Но это не беда, стоит ее положить в прохладное, темное место на 5−6 часов, и она доспеет», — уточнил он.

Ранее сибирякам объяснили, почему дыню нельзя запивать водкой, и как ее выбрать по «звуку и пружинности».

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