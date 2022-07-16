Как выбирать дыни и где не нужно их покупать, рассказал фермер

«Дыни, продающиеся в точках вдоль автомагистралей, впитывают выхлопные газы и прочие неприятные химические элементы и соединения. Поэтому покупать дыни на таких развалах ни в коем случае не стоит», — объяснил он.

Спиваков также рассказал, как выбрать сладкую, но при этом не переспелую дыню. В первую очередь, дыня должна иметь однородный окрас.

«В случае с нашей Колхозницей — желтый. Чем больше, так скажем, „паутинка“ на дыне, тем она слаще. Носик дыни должен быть слегка мягким, а хвостик подсушенным. При нажатии на спелой дыне не должно оставаться следов от пальцев, кожура должна быть упругой. Мягкая дыня — признак переспелости», — рассказал он.

Фермер добавил — в большинстве случаев ее срывают чуть неспелой, чтобы увеличить срок хранения.

«Но это не беда, стоит ее положить в прохладное, темное место на 5−6 часов, и она доспеет», — уточнил он.

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