«Магия трав»: итоги 2022 года

«Уходящий год для нашей компании был очень насыщенный, событийный, эмоциональный и, не побоюсь этого слова — звездный!» — рассказала генеральный директор компании «Магия трав» Наталья Земцова .

Как активные участники проекта «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ», мы приняли участие в таком масштабном мероприятии, как IV Всероссийский форум семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!». О значимости этого события говорит тот факт, что его открывал глава российского правительства Михаил Мишустин. Он лично осмотрел выставку продукции компаний. На встрече с предприятиями семейного бизнеса ответил на вопрос основателя «Магии трав» Петра Лунина о том, планируются ли изменения в законодательстве по регулированию вопросов наследования бизнеса. Мишустин отметил, что этот вопрос обязательно будет решён на государственном уровне.

А в мае в Госдуме ФС РФ открылась фотовыставка «Бизнес-­династии регионов России», посвященная семейному предпринимательству в стране. В ней участвовали ведущие семейные компании, в том числе и «Магия трав». Там собралась вся наша семейная династия, включая основателя Петра Лунина и его внука — продолжателя общего дела Александра Земцова. На заседании круглого стола речь шла о том, что семейный бизнес России в условиях санкций остро нуждается в собственном законе. В частности, обсудили, как важный документ может изменить жизнь миллионов семейных предпринимателей в стране.

Кроме того, мы регулярно приезжали на тренинги, форумы и «Семейные Советы»: Серпухов, Нижний Новгород, Калуга, Уфа. Каждое событие было ярким, интересным и познавательным. Ведь работа в проекте объединяет семейные компании из всех регионов России, даёт мощный импульс к поиску нестандартных решений и развитию бизнеса. Безусловно, новые знания способствуют более плодотворной нашей работе.

Константин Лунин был удостоен награды «Директор года-2021». Фото: Семейное предприятие «Магия трав».

Деятельность руководства компании была отмечена и в Алтайском крае. Исполнительный директор ООО «Магия Трав» Константин Лунин стал победителем в номинации «Промышленное производство» и был удостоен награды — «Директор года-2021». Мы очень рады, что вклад Константина Петровича в развитие компании, а, значит, и нашего региона, оценили на высоком уровне.

В этом году нам исполнилось 10 лет! В юбилейный год мы порадовали наших партнеров и потребителей сразу несколькими новинками: запустили линейку безалкогольных бальзамов без сахара «Стевия» и обновили серию подарочных наборов. Еще в текущем году продукция «Магии трав» стала финалистом юбилейного, 20-го международного конкурса «ГЕММА 2021» и получила главную награду — золотую статуэтку.

Премия «Золотой Меркурий». Фото: Семейное предприятие «Магия трав».

Особое значение для нас имело участие и победа в конкурсе ТПП «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее семейное предприятие России». Экспертное жюри Торгово-­промышленной палаты РФ определило победителей в 11 номинациях Национальной премии. Мы получили заветную статуэтку «Золотой Меркурий» и звание лучшего семейного предприятия страны!

В будущем году мы продолжим выполнять свою миссию, которая заключается в оздоровлении нации. Будем развивать направление по выпуску особой продукции без сахара, совершенствовать подарочные наборы. Уже сейчас активно работаем над новинками, которые представим в 2023 году. Кроме того, планируем закупить новое оборудование и освоить новые формы выпуска продукции.

Мы сделаем все, чтобы алтайские бальзамы напрямую ассоциировались с Алтайским краем, а, значит, с высоким качеством этого уникального продукта и одним из ключевых брендов нашего региона!

Продукция компании «Магия трав». Фото: Семейное предприятие «Магия трав». Продукция компании «Магия трав». Фото: Семейное предприятие «Магия трав». Продукция компании «Магия трав». Фото: Семейное предприятие «Магия трав».

«Магия Трав» — семейная компания. В новом году мы обязательно будем активно поддерживать проект «Семейные компании России», участвовать в популяризации семейного дела и возрождении бизнес-династий региона. Крепкая семья — залог успешного и крепкого бизнеса, а значит, стабильного развития экономики края и всей страны!