14 марта
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Происшествия

Бывшая сотрудница банка получила условный срок за хищение миллионов на Алтае

Индустриальный районный суд Барнаула вынес решение по уголовному делу в отношении сотрудницы банка, которая похитила около четырех млн рублей, сообщает «Банфакс».

Суд
Суд
СС0

Жительница Барнаула составляла фиктивные заявления от имени клиентов банка на перечисление денежных средств.

Она передавала документы своим коллегам и вводила их в заблуждение. Внесенные клиентами деньги перечисляли на счет мошенницы.

Таким способом сотрудница банка похитила почти четыре млн рублей.

Преступницу признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимая свою вину признала частично. Девушке назначили условное лишение свободы, но срок в ведомстве не раскрыли.

Ранее в Алтайском крае главный бухгалтер детского сада украла почти полмиллиона из бюджета.

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