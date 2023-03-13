Бывшая сотрудница банка получила условный срок за хищение миллионов на Алтае

Жительница Барнаула составляла фиктивные заявления от имени клиентов банка на перечисление денежных средств.
Она передавала документы своим коллегам и вводила их в заблуждение. Внесенные клиентами деньги перечисляли на счет мошенницы.
Таким способом сотрудница банка похитила почти четыре млн рублей.
Преступницу признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Подсудимая свою вину признала частично. Девушке назначили условное лишение свободы, но срок в ведомстве не раскрыли.
Ранее в Алтайском крае главный бухгалтер детского сада украла почти полмиллиона из бюджета.