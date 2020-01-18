Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Часть кровли ТРЦ Galaxy не выдержала стихии и рухнула под напором снега

Козырек над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy обвалился ночью из-за обильного снегопада и сильного ветра, рассказывают в паблике «Инцидент Барнаул».

Козырек обвалился у ТРЦ Galaxy.
Козырек обвалился у ТРЦ Galaxy.
vk.com/barneos22.

Как отмечают очевидцы, на крыше был примерно метровый слой снега. Судя по опубликованным кадрам, с уже упавшего козырька интенсивно начали убирать снег.

«Чистят, но поздно», — отметил автор видео Сергей.

В интернет-сообществе «Барнаул 22» сообщают, что в районе также не хватает некоторых дорожных знаков.

Козырек обвалился у ТРЦ Galaxy.
Козырек обвалился у ТРЦ Galaxy.
vk.com/barneos22.

Утром 18 января врио главы Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором отметил, что обстановка в городе остается сложной. Сейчас главная задача — обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения.

17 января на город обрушилась непогода: обильный снегопад и шквалистый ветер. 18 января в Барнауле сохранится ветреная погода — 16 м/с с порывами до 25 метров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость