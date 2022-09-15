Частный дом вспыхнул в Барнауле. Но пожар уже устранили

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание уже ликвидировали.
По информации ведомства, площадь пожара составила примерно 60 кв. м.
Его устраняли 26 спасателей с помощью пяти автоцистерн.
Пострадавших нет. Причины произошедшего выясняют.
Крупный пожар произошел в частном доме на ул. Алейская в Барнауле.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание уже ликвидировали.
По информации ведомства, площадь пожара составила примерно 60 кв. м.
Его устраняли 26 спасателей с помощью пяти автоцистерн.
Пострадавших нет. Причины произошедшего выясняют.
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