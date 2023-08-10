Грузовик провалился под асфальт в Бийске

У автомобиля остался виден только кузов. Официальных комментариев пока не было.
Кстати, совсем недавно глубокая яма образовалась в асфальте на скандальном участке в Барнауле - туда угодили два автомобиля и женщина.
КамАЗ провалился под асфальт.
barnaul22official
Яму заделали, но вскоре ее вновь размыло дождем. А пострадавшая женщина написала заявление в полицию - у нее были ушибы и гематомы. Возбудили уголовное дело о халатности.
Ранее движение на одной из улиц Барнаула перекрыли из-за провалившегося асфальта.