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Происшествия

Грузовик провалился под асфальт в Бийске

Происшествие случилось вечером 9 августа в районе Зеленого клина, сообщают горожане в "ЧП Бийск".

КамАЗ провалился под асфальт.
КамАЗ провалился под асфальт.
barnaul22official

У автомобиля остался виден только кузов. Официальных комментариев пока не было.

Кстати, совсем недавно глубокая яма образовалась в асфальте на скандальном участке в Барнауле - туда угодили два автомобиля и женщина.

КамАЗ провалился под асфальт.
КамАЗ провалился под асфальт.
barnaul22official

Яму заделали, но вскоре ее вновь размыло дождем. А пострадавшая женщина написала заявление в полицию - у нее были ушибы и гематомы. Возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее движение на одной из улиц Барнаула перекрыли из-за провалившегося асфальта.

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