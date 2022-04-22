«И уехал пьяный к любовнице»: муж молотком разбил супруге машину в Барнауле

В барнаульском поселке Центральном накануне произошла семейная драма — мужчина поругался с супругой и взялся за молоток.

Жительница Барнаула рассказала подробности инцидента в группе «Инцидент Барнаул».

«21 апреля в района 16 часов дня мой муж, с которым я развожусь из-за его любовницы, порезал мне 4 колеса. Я на дисках доехала на шиномонтажку. Там ребята мне поменяли колеса», — пишет женщина.

Затем, с ее слов, пьяный муж приехал на своей новой машине и стукнул ее в задний бампер. После чего уехал и позже вернулся уже с молотком.

«Разбил все стекла на машине и уехал пьяный к любовнице», — написала героиня конфликта.

Инцидент попал на видео.



А ранее в Барнауле мужчина упал с высоты 10 этажа и выжил.