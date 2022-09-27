67-летний мужчина надругался над девочкой в кустах в Барнауле

Преступление произошло 23 сентября. Во дворе одного из многоквартирных домов играли 5 девочек. Со слов детей, к ним подошел пенсионер и предложил угостить конфетами — ранее он неоднократно предлагал им сладости.
Однако для этого он позвал детей за собой в кусты. Две девочки согласились, но прошла за подозреваемым только одна, так как вторая обожглась крапивой. Они прошли за дом, где мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ).
После девочка вернулась во двор и продолжила играть. Только вечером она рассказала о случившемся родителям.
Мужчина вину признал и извинился за содеянное. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.