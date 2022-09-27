67-летний мужчина надругался над девочкой в кустах в Барнауле

В поселке Южном (Барнаул) задержали 67-летнего мужчину, которого обвиняют в насилии над девочкой. Очевидцы утверждают, что он регулярно следил за маленькими детьми во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Преступление произошло 23 сентября. Во дворе одного из многоквартирных домов играли 5 девочек. Со слов детей, к ним подошел пенсионер и предложил угостить конфетами — ранее он неоднократно предлагал им сладости.

Однако для этого он позвал детей за собой в кусты. Две девочки согласились, но прошла за подозреваемым только одна, так как вторая обожглась крапивой. Они прошли за дом, где мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ).

После девочка вернулась во двор и продолжила играть. Только вечером она рассказала о случившемся родителям.

Мужчина вину признал и извинился за содеянное. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.