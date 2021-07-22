У подножья Белухи вопреки закону отстроили новую часовню вместо сожженной «Люцифером»

Многие алтайцы считают, что гора должна оставаться вне религии. Общественник Василий Кудирмеков обратился в прокуратуру, где сообщили, что строительство идет без документов.
Местные власти собирались заключить договор о передаче земли в безвозмездное пользование РПЦ, но так и не оформили его. Несмотря на это, строительство часовни в честь архангела Михаила вышло на финишную прямую.
Участок находится в границах природного парка «Белуха», на землях особо охраняемой природной территории.
Распоряжаться землей могут только власти, поэтому прокуратура усмотрела нарушения и направила представления главе Усть-Коксинского района Олегу Акимову и архиепископу Горноалтайскому и Чемальскому Калистрату.
Василий Кудирмеков,
председатель правления регионального общественного движения «Алтай Курултай»:
Граждане обращались, просили поставить часовню в другом месте. Но нет, наша епархия во главе с Калистратом инициировала это, как они считают, богоугодное строительство, и опять ставит здание на землях природного парка. Ладно, изначально «проспали», они там поставили эту часовню. А теперь, после поджога, когда тема стала широко обсуждаться, они все равно не считают нужным создавать даже хоть какую-то видимость дипломатии. Такое, понимаете, публичное, показательное унижение. Дальше прикидываться, что все хорошо, и молчать — это уже себя не уважать.
Кудирмеков планирует пожаловаться президенту России Владимиру Путину, но сам слабо верит, что это сработает.
«Когда РПЦ что-то хочет, то жаловаться бесполезно», — резюмировал общественник.
Пожар в часовне
Деревянную часовню построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Она была одним из самых фотографируемых объектов в окрестностях Белухи, с ее изображением также часто делали открытки.
В ночь на 13 июня 2020 года произошел пожар. Незадолго до ЧП в окрестностях видели мужчину, которого местные считают сатанистом, служителем Люцифера, а потому подозрения сразу же пали на него.
Долгое время полицейские искали его в горах, а после задержания заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного поджога.
Вместо наказания ему назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.
Деньги на восстановление верующие начали собирать тем же летом.