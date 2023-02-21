21 февраля
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Происшествия

Остатки антибиотиков нашли в алтайской говядине

В Россельхознадзоре Сахалина исследовали партию замороженной говядины из Алтайского края и нашли в ней остатки лекарственных средств и другие нарушения, сообщает ТИА «Острова».

Говядина.
Говядина.
СС0

Исследование провели в рамках обращения владельца продукции — силовой структуры, которая регулярно проверяет образцы мяса и другой продукции в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

В этот раз в говядине выявили превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в шесть раз. Обычно это происходит из-за несоблюдения правил гигиены при производстве или его хранении.

Также в мясе нашли остаточное количество антибиотиков и других химеотерпевтических веществ. Это, по словам ведомства, может означать нарушение производителем сроков забоя животных после применения антибиотиков для лечения.

Употребление мяса с антибиотиками может вызвать аллергию и привести к снижению восприимчивости организма к этому препарату, напоминают специалисты.

Продукцию признали не отвечающей требованиям техрегламента «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТа.

В Алтайском крае уже в курсе инцидента и изымают говядину из оборота.

Ранее сообщалось, что россияне до отвала наелись мяса.

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