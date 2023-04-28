Пациент выдавил глаза женщине в барнаульской психиатрической больнице

С соответствующим иском в Индустриальный районный суд Барнаула обратился сын и опекун пострадавшей.
Согласно заявлению, 28 июля 2021 года в КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.» пациент выдавил глаза матери истца. Она лишилась зрения.
«Травмирование родной матери, причинение тяжкого вреда ее здоровью явилось причиной нравственных и физических страданий ее родных», — сообщили в ведомстве.
Сын пострадавшей потребовал о взыскании компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал в пользу каждого истца по 100 тыс. рублей. Судом апелляционной инстанции изменил сумму до 300 тыс. рублей.