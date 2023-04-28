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Происшествия

Пациент выдавил глаза женщине в барнаульской психиатрической больнице

В барнаульской психиатрической больнице буйный пациент выдавил глаза женщине, проходившей лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

С соответствующим иском в Индустриальный районный суд Барнаула обратился сын и опекун пострадавшей.

Согласно заявлению, 28 июля 2021 года в КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.» пациент выдавил глаза матери истца. Она лишилась зрения.

«Травмирование родной матери, причинение тяжкого вреда ее здоровью явилось причиной нравственных и физических страданий ее родных», — сообщили в ведомстве.

Сын пострадавшей потребовал о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал в пользу каждого истца по 100 тыс. рублей. Судом апелляционной инстанции изменил сумму до 300 тыс. рублей.

Ранее наркоман толкнул женщину под маршрутку в Омске.

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