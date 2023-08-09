Прозвучал сигнал тревоги на Крымском мосту

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, передают в Telegram-канале Крымский мост.
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Движение автотранспорта 9 августа по Крымскому мосту временно перекрыто.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, передают в Telegram-канале Крымский мост.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter