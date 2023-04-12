Школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

По словам родителей, дочь подвернула ногу во время урока физкультуры. Ребенка доставили в приемный покой районной больницы, школьницу осмотрел врач.

Он пояснил, что у школьницы растяжение, рекомендовал греть больное место. А также выписал мазь и обезболивающее.

Дома девочке стало хуже — начали синеть губы, поднялась высокая температура. Девочку снова увезли в больницу и положили в реанимацию.

Спустя полтора часа она умерла.

Родителям выдали справку, там причиной смерти указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис, пишет Газета.Ru.

Ранее девятиклассник умер после урока физкультуры. Подростку стало плохо после пробежки. Он упал и потерял сознание. Мальчику вызвали скорую помощь. Его увезли, он пережил две клинические смерти и одну биологическую. Все длилось около полутора часов.