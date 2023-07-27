Сноубордисты, VIP-охота: самые резонансные авиапроисшествия вертолетов в горах Алтая

Катастрофы вертолетов в Горном Алтае, к сожалению, не редкость. Altapress.ru напоминает о самых резонансных ЧП, произошедших в республике.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился на Алтае - шесть человек погибли. Это произошло 27 июля, возле села Тюнгур.

Всего на борту машины находилось 16 человек. Вертолет совершал коммрческий рейс..

По сообщениям очевидцев, несколько человек — предварительно, трое — получили сильнейшие ожоги тела. До 90%, сообщает Telegram-канал 112.

Винтокрылая машина при посадке задела столб, после чего вертолет загорелся и рухнул.

Борт принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа».

На месте ЧП работают экстренные службы региона.

Коварная акватория

В акватории Телецкого озера ровно шесть лет назад прекратили поиски вертолета, который упал 12 февраля 2017 года. Коллегия из представителей Росавиации, правительства Республики Алтай и МЧС России решила — возобновление поисков вертолета нецелесообразно.

12 февраля в акватории Телецкого озера произошло крушение вертолета Robinson R-66, принадлежащего фирме "Алтай Авиа". Предварительно, через одну минуту после взлета вертолета с береговой черты в районе кордона Кокши Телецкого озера произошло его столкновение с водной поверхностью на удалении около 1 км от берега.

На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Поисково-спасательная операция на Телецком озере. 22 февраля 2017 года. 04.mchs.gov.ru

Цель полета?

20 января 2015 годав Кош-Агачском районе Республики Алтай разбился вертолет Robinson R66. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, на борту вертолета находились четыре человека - пилот и трое бизнесменов из Кемеровской области.

Вертолет рухнул неподалеку от Ташанты, где находится пограничный пост. Все находившиеся на борту вертолета выжили, получили легкие травмы. Сама винтокрылая машина полностью сгорела. Цель полета в Кош-Агачский район на тот момент не озвучивалась следственными органами.

Ми-2 в алтайской тайге

24 августа 2011 года ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс М-12М" стартовала с Байконура. Из-за аварии двигательной установки третьей ступени ракеты-носителя корабль не был выведен на орбиту. Обломки упали на Алтае.

В августе 2011 года во время поисков на Алтае останков космического грузовика "Прогресс" в тайге обнаружили разбившийся вертолет Ми-2. Когда он потерпел крушение, неизвестно.

Специалисты Роскосмоса заметили вертолет во время облета Турочакского и Улаганского районов Республики Алтай. Как удалось выяснить, Ми-2 был произведен в 1977 году. В результате крушения уцелели только винтовая часть и фрагменты кабины, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Вертолет принадлежал Барнаульскому авиаотряду.

Впрочем, подробности об этом авиапроисшествии до сих пор неизвестны.

VIP-охота

9 января 2009 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошла авиакатастрофа вертолета Ми-171 томского филиала авиакомпании "Газпром авиа". На борту велета находились 11 человек. Погибли семь человек.

Следствием было установлено, что авиакатастрофа произошла во время охоты с вертолета - на алтайских горных баранов (архаров, аргали), которые занесены в Красную книгу РФ.

Список погибших в авиакатастрофе в горах Алтая:

командир экипажа - Алексей Баяндин;

техник вертолета - Александр Вертей;

полпред президента РФ в Госдуме - Александр Косопкин;

сотрудник аппарата нижней палаты российского парламента - Сергей Левишин;

председатель комитета республики Алтай по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира - Виктор Каймин;

командир горно-Алтайского летного отряда - Владимир Пидопригора;

руководитель алтайского ансамбля "Ярманка", заслуженный артист республики Алтай - Василий Вялков.

Выжить удалось полпреду Республики в Москве (на тот момент) Анатолию Банных, главному эксперту экспертного совета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Николаю Капранову и предпринимателю из Москвы Борису Белинскому, а также второму пилоту вертолета Максиму Колбину. В отношении выживших было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 (Незаконная охота), впоследствии дело было передано в суд.

Кош-Агачский районный суд Республики Алтай 16 декабря 2011 года прекратил дело о браконьерской VIP-охоте на занесенных в Красную книгу архаров в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Судебное разбирательство длилось более года.

Сноубордисты

7 мая 2002 года при заходе на посадку на высокогорную заснеженную площадку горы Ак-Тру вертолет Ми-8МТ зацепился лопастями винта за скальный выступ, опрокинулся и скатился, несколько раз перевернувшись, с отвесной скалы высотой около 700 метров. Все находившиеся на его борту 8 пассажиров и 3 члена экипажа погибли.

В рамках данного дела командиру 337-го отдельного вертолетного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Александру Чибескову предъявлено обвинение по ст. 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Расследование причин авиакатастрофы также выявило многочисленные нарушения ведомственных инструкций, регламентирующих правила подготовки и проведения полетов, организации штурманского обеспечения. Следствием также установлено, что пассажиры официально не оплачивали услуги перевозчика, то есть находились на борту вертолета незаконно. Вертолет был арендован в Бердском вертолетном полку (сейчас полк расформирован).

Родственники шести новосибирских спортсменов-сноубордистов, погибших в мае 2002 года в авиакатастрофе военного вертолета Ми-8МТ в Горном Алтае, подавали судебные иски к министерству обороны РФ о выплате компенсаций на сумму 7 млн рублей.