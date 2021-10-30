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Происшествия

Solaris и Lada столкнулись на диагональном пешеходнике в Барнауле

На пересечении ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле днем 30 октября столкнулись два легковых авто — Hyundai Solaris и Lada, сообщил «Инцидент Барнаул».

Авария на перекрестке ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле.
Авария на перекрестке ул. Шумакова и Балтийская в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Судя по характеру повреждений обоих автомобилей, произошел лобовой удар. На месте работали все экстренные службы.


О пострадавших не сообщается.

Ранее на этом перекрестке официально появился диагональный пешеходный переход.

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