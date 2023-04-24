Сразу две пенсионерки из Алтайского края сохранили сбережения благодаря бдительности

69-летнюю женщину из поселка ЗАТО Сибирский уберегла от мошенников сотрудница банка, а 95-летняя пенсионерка из Бийска самостоятельно догадалась проверить уловку аферистов.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в первом случае сельчанка обратилась к банк, чтобы взять кредит на 821 тыс. рублей.

До этого она уже успела перечислить неизвестным 675 тыс. рублей с помощью кредита в другом банке.

Поняв, что женщина стала жертвой мошенников, сотрудница финансового учреждения сообщила об этом в полицию.

Во втором случае 95-летней пенсионерке сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП и нужно заплатить пострадавшей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Речь шла о миллионе рублей, но у пенсионерки было только 200 тыс. рублей. Мошенники заверили, что этого достаточно.

Однако перед тем, как пойти в банк, взволнованная женщина позвонила дочери и узнала, что с ней все в порядке. Благодаря звонку ей удалось сохранить деньги.

Ранее бдительный таксист помог пенсионерке сохранить накопления в Алтайском крае.