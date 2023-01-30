31 января
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Происшествия

Суд потребовал у Валерия Леонтьева более 235 тыс. рублей за то, что он затопил соседку

Мещанский суд Москвы постановил взыскать с певца Валерия Леонтьева более 235 тыс. рублей за то, что он затопил квартиру соседки в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Валерий Леонтьев, 12 декабря 1993 года
Валерий Леонтьев, 12 декабря 1993 года
открытые источники

ТАСС сообщает, что в квартире артиста прорвало трубы и затопили квартиру этажом ниже. Из-за аварии потолок полностью пришел в негодность, а краска на стенах отслоилась.

Хозяина квартиры, Леонтьева, в доме не было, так как он в настоящее время проживает в США. Иск рассмотрели в его отсутствие.

Суд частично удовлетворил иск соседки артиста и потребовал у Леонтьева в качестве компенсации 225 тыс. 329 рублей на оплату ремонта, а также 8 тыс. рублей — за оплату проведенной экспертизы и 5 тыс. 753 — за госпошлину.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась в соцсетях впечатлениями о природе Алтая и предположила, почему горнолыжный спорт не развит в регионе.

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