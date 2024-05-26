У основателя «Магнита» Сергея Галицкого случился рецидив рака

56-летний Сергей Галицкий впервые за долгое время появился на публике и поразил всех внешними изменениями: он резко поседел и похудел, на лице обрадовались новые морщины.

Журналист Иван Карпов раскрыл правду о нынешнем состоянии Галицкого. Оказалось болезнь у бизнесмена уходила, но теперь вернулась снова. В декабре 2023 года врачи поставили ему неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию.

После неутешительного срока в полгода Галицкий организовал два фонда — для футбольного клуба «Краснодар» и для академии. Курировать фонд клуба будет его дочь Полина.

О болезни российского миллиардера стало известно три года назад. Уже тогда бизнесмен начал редко появляться на публике.

Ранее основатель "Магнита" написал прощальное письмо сотрудникам.

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