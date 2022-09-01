1 сентября
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Происшествия

В Алтайском крае парень угнал автомобиль и попал в ДТП

В Заринске 21-летний парень угнал автомобиль и съехал в кювет по пути в Новоалтайск, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Toyota Mark II.
Toyota Mark II.
drom.ru

31-летний житель Заринска написал заявление в полицию, когда обнаружил, что его Toyota Mark II пропала.

Как выяснили правоохранители, автомобиль угнал 21-летний местный житель.

Уточняется, что подозреваемый заметил незапертую машину с ключами в салоне и решил уехать в Новоалтайск.

На трассе в Первомайском районе он не справился с управлением, опрокинул Toyota и съехал в кювет. Разбираться с этим не стал и просто сбежал с места ДТП.

Полицейские нашли машину в исправном состоянии. Обвиняемый ничего из нее не похитил.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — отметили в ведомстве.

Ранее на Алтае мужчина пытался угнать машину вместе со спящим внутри хозяином и его семьей.

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