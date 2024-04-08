8 апреля
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Происшествия

В Подмосковье неизвестный напал на полицейских, один убит

Некоторые СМИ сообщают, что подозреваемого удалось задержать и с ним уже общаются другие правоохранители, сообщает «РИА Новости».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Происшествия произошло в подмосковном Щелково. Неизвестный напал на двоих полицейских. Нападение произошло в СНТ «Озон».

Одного из правоохранителей убили, второй находится в реанимации.

В областном управлении СК России уточнили, что очевидцы нашли пострадавших на проселочной дороге, они оба были без сознания.

На место происшествия прибыли группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также отмечается, что группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «Baza» нападавший был один, он попытался скрыться на черном мотоцикле, но его удалось задержать в Тверской области. В настоящее время он находится в отделе полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что на губернатора российского региона напали с ножом.

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