29 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Республике Алтай запретили охоту на козерогов

Охоту на козерогов официально запретили в Республике Алтай. Одна из причин — ярый негатив после фотосессии москвички с убитым горным козлом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Козерог.
Козерог.
предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF

Козерога уже давно хотят занести в Красную книгу России постоянно ведутся споры.

Раньше квоты на его подстрел выделялись каждый год, потом постепенно сокращались.

В 2014-м можно было добыть 344 особи, а в 2021 — уже 133. Большую часть из этого числа предполагалось убить в Кош-Агачском районе.

Охота считалась трофейной из-за их величественных рогов и часто проводилась как досуг для путешественников.

В 2021-м туристка Татьяна Баулина выложила кадры, на которых выследила и подстрелила горного козла. Это вызвало резонанс.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость