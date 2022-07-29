В Республике Алтай запретили охоту на козерогов

Охоту на козерогов официально запретили в Республике Алтай. Одна из причин — ярый негатив после фотосессии москвички с убитым горным козлом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Козерога уже давно хотят занести в Красную книгу России постоянно ведутся споры.

Раньше квоты на его подстрел выделялись каждый год, потом постепенно сокращались.

В 2014-м можно было добыть 344 особи, а в 2021 — уже 133. Большую часть из этого числа предполагалось убить в Кош-Агачском районе.

Охота считалась трофейной из-за их величественных рогов и часто проводилась как досуг для путешественников.

В 2021-м туристка Татьяна Баулина выложила кадры, на которых выследила и подстрелила горного козла. Это вызвало резонанс.