В Республике Алтай запретили охоту на козерогов

Козерога уже давно хотят занести в Красную книгу России постоянно ведутся споры.
Раньше квоты на его подстрел выделялись каждый год, потом постепенно сокращались.
В 2014-м можно было добыть 344 особи, а в 2021 — уже 133. Большую часть из этого числа предполагалось убить в Кош-Агачском районе.
Охота считалась трофейной из-за их величественных рогов и часто проводилась как досуг для путешественников.
В 2021-м туристка Татьяна Баулина выложила кадры, на которых выследила и подстрелила горного козла. Это вызвало резонанс.