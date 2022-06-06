6 июня
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Происшествия

В российском регионе 22 человека отравились роллами из доставки

В Тольятти Самарской области 22 человека обратились к медикам после отравления роллами из доставки. Об этом РИА Новости сообщили в минздраве региона.

Японская кухня. Роллы и суши.
Японская кухня. Роллы и суши.
CC0

«Начиная с 3 июня, в „скорую“ Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них — трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании», — пояснила представитель ведомства.

По данным самарского Минздрава, 11 пациентов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще столько же находятся на амбулаторном лечении. Всем отравившимся оказывают необходимую помощь.

Ранее годовалые близнецы умерли от неизвестного яда на Дальнем Востоке.

Вечером 26 мая двоих братьев доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым отравлением.

Детей поместили в реанимацию, но через несколько часов они скончались.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз.

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