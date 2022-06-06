В российском регионе 22 человека отравились роллами из доставки

В Тольятти Самарской области 22 человека обратились к медикам после отравления роллами из доставки. Об этом РИА Новости сообщили в минздраве региона.

«Начиная с 3 июня, в „скорую“ Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них — трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании», — пояснила представитель ведомства.

По данным самарского Минздрава, 11 пациентов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще столько же находятся на амбулаторном лечении. Всем отравившимся оказывают необходимую помощь.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз.