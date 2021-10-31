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Происшествия

Двух девочек жестоко убили в Сибири, подозреваемого задержали оперативно

В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних сестер, сообщает республиканский СК.

В Туве во дворе дома убили двух девочек.
В Туве во дворе дома убили двух девочек.
tuva.sledcom.ru.

31 октября рано утром в Кызыле обнаружили возле дома двух девочек (9 и 14 лет) с множественными травмами.

«Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медучреждении», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в преступлении оперативно задержали 23-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности по нескольким статьям.

«В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия», — отметили в СК.

Возбудили уголовное дело по признакам «убийства двух малолетних лиц».

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, выясняют все обстоятельства смерти девочек.

Ранее педофил из Кузбасса рассказал, как заманил двух 10-летних девочек к себе домой.

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