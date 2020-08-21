В ситуации с Навальным все быстро меняется: теперь врачи заявили, что его не отравили

Пресс-секретарь Алесея Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter , что врачи омской больницы отрицают версию с отравлением, кроме того, они уже поставили диагноз и даже сообщили родственникам, однако им он почему-то до сих пор неизвестен.

В подтверждение Ярмыш опубликовала видео общения представителя медучреждения с журналистами.

«На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявили в крови или моче… ядов или следов их пребывания в организме. Поэтому в настоящее время диагноз отравление, наверное, где-то он остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — сообщил медик.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020



Заявление врача вызвало возмущение среди сторонников оппозиционнера, которые уже подали в СК России заявление об отравлении.

«То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь — что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?» — недоумевает Ярмыш.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Напомним, ранее директор ФБК Иван Жданов во время общения с журналистами заявил, что сотрудница транспортной полиции заявила ему про вещество настолько опасное, что рядом с Навальным нужно находиться в защитном костюме.

Собственно, якобы из-за этого «опасного яда» медики как раз и не разрешили вывезти Навального спецбортом в Германию, где ему уже забронировали место в клинике.

Сейчас оппозиционер находится в омской больнице скорой медпомощи № 1 (БСМП-1): его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

«Мы имеем диагноз, мы имеем осложнение, мы имеем те состояния, которые у него есть — они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу озвучить. Но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», — рассказал представитель больницы журналистам о состоянии пациента.

Между тем, как заявили в окружении Навального, им никто не сообщал диагноз — ни супруге, ни брату.

«Юле и Олегу не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — парировала Ярмыш.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Ранее медики говорили об остром отравлении неустановленным психодиcлептиком (вещества, способные вызывать галлюцинации), а также подозревали отравление оксибутиратом натрия (вещество без запаха и вкуса).

Полиция изначально не рассматривала версию умышленного отравления.

По версии окружения оппозиционера, его могли отравить чаем, который он выпил в аэропорту до вылета. Также подозрительным они посчитали внимание спецслужб к вещам и одежде, которые «буквально силой» забирали.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.