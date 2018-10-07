В СКР рассказали про версию с застреленным пилотом вертолета замгенпрокурора

В Следственном комитете прокомментировали версию о том, что пилот разбившегося вертолета, в котором летел заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, был застрелен в спину, пишет РИА Новости".

С заявлением по этому поводу выступила официальный представитель ведомства Светлана Петренко:

Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений.

6 октября в СМИ появились сообщения о том, что пилота этого вертолета якобы убили двумя выстрелами в спину.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 4 октября в Костромской области. На борту разбившегося вертолета Eurocopter находились три человека, в том числе замгенпрокурора Карапетян. Все они погибли. Тела были обнаружены в лесу. Вертолет сгорел. Возбуждено уголовное дело.