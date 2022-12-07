7 декабря
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Происшествия

В жилом доме при пожаре погибли двое маленьких детей

В селе Митрофаново (Забайкальский край) на ул. Набережной, днем 7 декабря в пожаре в жилом доме погибли два малолетних ребенка, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Пожарные, огонь.
Пожарные, огонь.
Михаил Хаустов

На момент прибытия первого подразделения пожарных, наблюдалось сильное задымление. Из окон дома шел дым.

В общей сложности в тушении пожара были задействованы шесть человек и две единицы пожарно-спасательной техники. Пожар полностью удалось ликвидировать меньше, чем за час на площади 15 кв.м.

В доме обнаружили тела двух погибших детей 2018 и 2021 годов рождения. По предварительной информации, четырехлетний мальчик и девочка 1,5 года остались без присмотра взрослых.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Причина возникновения пожара устанавливается и станет известна по итогам работы дознавателей Государственного пожарного надзора, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае.

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