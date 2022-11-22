За многомиллионную кражу арестовали бывшего бухгалтера, которую искали 18 лет

В Омске Куйбышевский районный суд арестовал подозреваемую в хищении у местного почтампа 17 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Обвиняемая перечисляла по фиктивным платежным поручениям деньги почтампа на расчетные счета других физических лиц и фирм. Суммы она обналичивала и похищала.

Из системы учета информацию о проведенных операциях подозреваемая удаляла. Недостачу заметили после инвентаризации при реорганизации филиалов почтовой связи.

От следствия бывший бухгалтер скрывалась 18 лет. В октября 2004 ее объявили в розыск. Женщину задержали в Санкт-Петербурге.

Ранее в сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава.