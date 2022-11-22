За многомиллионную кражу арестовали бывшего бухгалтера, которую искали 18 лет

Обвиняемая перечисляла по фиктивным платежным поручениям деньги почтампа на расчетные счета других физических лиц и фирм. Суммы она обналичивала и похищала.
Из системы учета информацию о проведенных операциях подозреваемая удаляла. Недостачу заметили после инвентаризации при реорганизации филиалов почтовой связи.
От следствия бывший бухгалтер скрывалась 18 лет. В октября 2004 ее объявили в розыск. Женщину задержали в Санкт-Петербурге.
Ранее в сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава.