6 марта
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Происшествия

Зарплату за несуществующих работников получала директор алтайского учреждения

Бывший директор одного из образовательных учреждений Бийска воспользовалась служебным положением для собственного обогащения, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Дворники. Уборка снега.
Дворники. Уборка снега.
Анна Зайкова

С 2019 по 2021 год женщина фиктивно трудоустроила в организацию четырех своих знакомых на должности дворника, вахтера, рабочего и уборщика.

Она также попросила изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени.

Имея доступ к зарплатным банковским картам, директор распоряжалась средствами на них по своему усмотрению.

За два года женщина присвоила себе таким образом более 1,1 млн рублей, причинив материальный ущерб учреждению.

Суд назначил бывшему директору наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также женщину лишили права занимать административные должности в госучреждениях образования на два года.

Ранее директор алтайской школы втянула дочь в финансовые махинации.

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