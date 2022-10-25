25 октября
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Происшествия

Жесткий «поцелуй». Две легковушки не поделили дорогу в Барнауле

В Барнауле на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Кирова произошла авария, столкнулись два автомобиля.

ДТП на пересечении Комсомольский - Кирова
ДТП на пересечении Комсомольский - Кирова
Barnaul 22

Об этом сообщает Barnaul 22.

«Красная Skoda не пропустила серебристый Mitsubishi», — поделились очевидцы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее барнаульца поймали на краже автомобильных запчастей.

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