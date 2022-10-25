Жесткий «поцелуй». Две легковушки не поделили дорогу в Барнауле

Об этом сообщает Barnaul 22.
«Красная Skoda не пропустила серебристый Mitsubishi», — поделились очевидцы.
О пострадавших не сообщается.
Ранее барнаульца поймали на краже автомобильных запчастей.
В Барнауле на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Кирова произошла авария, столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает Barnaul 22.
«Красная Skoda не пропустила серебристый Mitsubishi», — поделились очевидцы.
О пострадавших не сообщается.
Ранее барнаульца поймали на краже автомобильных запчастей.
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