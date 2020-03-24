Барнаульскую поликлинику растиражируют по всей стране

Два объекта Алтайского края вошли в федеральный реестр проектов повторного применения, сообщают на официальном сайте региона.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.

Накануне Минстрой РФ включил в реестр проектов повторного применения 45 новых объектов.

«Среди них два объекта в Алтайском крае — это средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в Новоалтайске и поликлиника в квартале 2002а в Барнауле», — говорится в сообщении.

Напомним, поликлинику в густонаселенном Индустриальном районе начали строить в феврале 2020 года. Как рассказывают жители домов, которые находятся возле стройки, работы прекращаются только поздно вечером

Стоимость объекта вместе с оборудованием — более 1,2 млрд рублей, площадь — более 15 тысяч кв.м. Поликлиника сможет обслуживать 900 пациентов в смену, также обустроят дневной стационар на 40 коек.

Ранее в краевом минздраве рассказали, что современной мощной поликлиники в Индустриальном районе не было с того момента, как началась его активная застройка.

Что будет в новой поликлинике В новой поликлинике разместятся: Терапевтическое , хирургическое , эндоскопическое , физиотерапевтическое отделения,

хирургическое эндоскопическое физиотерапевтическое отделения, Кабинеты доврачебного приема , женской консультации , функциональной диагностики , медицинской профилактики , инфекционных заболеваний , неотложной помощи и лучевой диагностики , клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,

женской консультации функциональной диагностики медицинской профилактики инфекционных заболеваний неотложной помощи и лучевой диагностики клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, Травмпункт,

Клинико-диагностическая лаборатория,

Помещения врачебной комиссии,

Вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона.

Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Завершить строительство планируют в конце 2022 года.

Строительство детсада и школы в квартале «Лазурный». Новостройки. barnaul.org

Что касается школы в Новоалтайске, то, как сообщалось в июле 2019 года, строители игнорировали аукцион на строительство объекта — не подали заявок.

Здание с инфраструктурой на 550 учащихся государство оценило в 435,5 млн рублей.

Школа запланирована на улице Индустриальная, 2/1. Площадка находится рядом с домом жилого комплекса «Демидов парк», который достроен в 2019 году году с помощью краевой администрации.

Учебное заведение должно вдохнуть жизнь в район, в том числе позволить продолжить застройку.

Ранее в правительстве региона рассказали, какие школы построят в 2020 году в Алтайском крае.

Строительство школы в квартале 2006а. 4 мая 2018 года. Татьяна Кузьмина

Сейчас в реестре экономически эффективной проектной документации находится 1354 проекта: 536 детских садов, 362 школы, 143 жилых дома, 129 спортивных зданий и сооружений, 78 объектов здравоохранения, 36 объектов культуры, 19 объектов коммунального обслуживания и 16 — социального, 13 линейных объектов, 14 административных зданий, 7 общежитий и овощебаза.

Проверенные объекты эксперты Минстроя рекомендуют для тиражирования по всей стране.

Отбор для повторного использования проектов школ и детсадов ведется с 2011 года. Формирование реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования началось в 2016 году.

Использование таких проектов направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, а также дает возможность использовать зарекомендовавшие себя технические и технологические решения.