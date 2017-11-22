Недвижимость

Брать нельзя ждать: когда выгоднее купить квартиру в новостройках Барнаула

Сегодня, 11:08.
Новости компаний

Весь 2017 год цены на квартиры в Барнауле постепенно падали. В конце лета снижение остановилось, и специалисты рынка недвижимости все чаще говорят, о диаметральном изменении ситуации и начале роста цен. Так ли это? Об этом и о других важных тенденциях рынка беседуем с Вадимом Крапивкиным, директором агентства недвижимости "100 Квартир".

Недвижимость.
Недвижимость. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Вадим, к чему готовиться покупателям? Что, по Вашему мнению, будет происходить с ценами на новостройки?

— Думаю, дальнейшего снижения стоимости квадратного метра ожидать не стоит. Во-первых, сами застройщики открыто заявляют, что снижать цены дальше уже некуда. Во-вторых, свою роль сыграет баланс спроса и предложения. В 2017 году строительные компании заложили намного меньше жилья, чем в предыдущие годы. Это значит, что скоро квартир на рынке новостроек станет меньше. А спрос тем временем растет, особенно на фоне снижения ставок по ипотеке от ведущих банков страны. Сейчас они упали до рекордных за многие годы 10% годовых.

В качестве третьего фактора, который может повлиять на уровень цен, я бы указал принятие нового закона (№ 218-ФЗ), в соответствии с которым застройщики с цены каждогодоговора долевого участия будут отчислять в компенсационный фонд 1,2%.Фонд уже начал свою работу, однако платить в него будут только по новым объектам. Кроме того, данный закон ужесточает требования к застройщикам, поэтому мелкие компании будут вынуждены уйти с рынка, что уменьшит объем предложения. Закон призван защищать интересы участников долевого строительства, однако за такую защиту придется заплатить повышенной стоимостью квадратного метра.

Что еще меняется сегодня на рынке недвижимости, о чем необходимо знать потенциальным покупателям квартир в новостройках?

— Кризис и неопределенность экономической ситуации заставили застройщиков и риэлторов работать по-новому. Сейчас мы в более тесных, партнерских отношениях. От этого в выигрыше все, главным образом — покупатель. Риэлторские услуги стали для него бесплатными — оплату работы риэлтора берет на себя строительная компания. И, по опыту нашей компании, люди все чаще пользуются этим, спрос на наши услуги растет. Зачем бегать от застройщика к застройщику и собирать информацию о предложениях, когда за тебя это сделает агентство недвижимости? Риэлтор из сотен вариантов выберет несколько, наиболее подходящих по критериям, поможет оформить документы, подберет лучшие условия по ипотеке — и в итоге покупатель заплатит столько же, как если бы за него не делали так много работы. Более того, застройщики нередко формируют спецпредложения для клиентов тех или иных агентств недвижимости. Резюмируя: сейчас рынок покупателя, и надо этим пользоваться.

— То, что риэлтору платит застройщик, а не клиент, не повлияет на объективность работы агента?

— Как опытный риэлтор, я считаю, что на первом месте для любого из нас, всегда находится клиент и его интересы. Наши подходы всегда отличались от подходов застройщиков. Строительной компании необходимо быстрее продать свои объекты и вложить деньги в новые объекты. А главная цель риэлтора — удовлетворить интересы своего клиента. И для этого у агента по недвижимости есть мощный инструмент: знание рынка. Агент поможет не только найти что купить, но и сможет помочь с вариантом встречной продажи и в выборе ипотечного продукта и банка.

— Насколько сейчас велик риск того, что жилье будет совсем не таким, как в рекламных проспектах в начала строительства?

— Качество жилья в новостройке бывает разное. За свою практику я услышал много историй о том, как клиенты принимали новые квартиры. Однако на такие возражения я всегда говорю: "Правильно выбирайте застройщика". В этом случае, если на стадии приемки или последующей эксплуатации вас не устроит качество квартиры, вы сможете обратиться к застройщику, который данные вопросы снимет в рамках 5-летней гарантии (в том числе 3 года на инженерное оборудование).

Какой тип жилья сейчас наиболее интересен и востребован?

— Мы предлагаем обратить внимание на набирающее популярность в Барнауле монолитно-кирпичное строительство. Прежде понятие "монолит" ассоциировалось у покупателей с "элитным" жильем. Однако уже сегодня "монолит" это в том числе жилье от эконом- до среднего класса. В чем плюсы этой технологии? Высокие технические характеристики, удобные (в том числе и "свободные") планировки, и нетиповая, эстетичная архитектура. В центральной России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, монолитное домостроение широко используется уже около десяти лет.

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