Бывший вице-мэр Перемазов ушел с должности руководителя Союза строителей Алтайского края

Игорь Перемазов ушел с поста исполнительного директора Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края". Его отставку одобрили на очередном заседании объединения, которое состоялось 11 апреля. Игорь Петрович рассказал altapress.ru, почему принял такое решение.
На заседании сообщили, что Игорь Перемазов принял решение уйти с должности. Официально он покинул пост из-за возраста и по состоянию здоровья. Представители союза, особенно Владимир Отмашкин, гендиректор ИСК "Союз", просили его остаться. Но Перемазов решение не изменил.
Игорь Перемазов,
бывший исполнительный директор союза строителей:
— Обратите внимание: на последнем заседании союза были представители "строительных" чиновников краевого уровня, приехали также коллеги из Бийска и других городов края. Мэрию Барнаула никто не представлял: ни мэр Сергей Дугин, ни Сергей Дёмин (замглавы города по градостроительству и земельным отношениям, — прим. ред.), ни Алексей Бобров (председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, — прим. ред.).
И это страшно, считает Перемазов. Это демонстрация безразличия власти к строительной отрасли, к архитекторам. Между тем президент Владимир Путин поставил четкую задачу: увеличить объемы строительства. Достигнуть результатов без конструктивного диалога власти и бизнеса невозможно.
Должность исполнительного директора союза занял Кирилл Науменко. В прошлом он был директором ЖБИ "Сибири", а сейчас возглавляет консалтинговое агентство К2 Analitik. В своем первом коротком интервью altapress.ru в новой должности он рассказал о планах.
Кирилл Науменко,
исполнительный директор Союза строителей:
— Чтобы начать работать, нужно войти в курс дела, собрать всех строителей, понять задачи и проблемы каждого. Ведь то, что говорит власть — разумно. И то, что говорят строители, — тоже разумно.
Кто такой Игорь Перемазов
Игорь Петрович Перемазов родился в 1949 году в Лениногорске (Восточно-Казахстанская область). Работать начал 1970 году в "СтройГАЗе". В 1973 году окончил Алтайский политехнический институт. С 1986 года находился на руководящих партийных должностях.
С 1991 году Игорь Перемазов работал заместителем главы администрации Барнаула и руководил строительным комплексом города. Пост он освободил в октябре 2008 года — в этот период Барнаулом управлял Владимир Колганов.
Altapress.ru писал, что в последнее десятилетие вокруг Перемазова возникали скандалы. В 2007 году против него возбуждали уголовное дело — его подозревали в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков в Барнауле. Но дело прекратили.
В должности исполнительного директора Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" Игорь Перемазов работал с марта 2017 года.
На публичных мероприятиях он выступал в поддержку строителей. В частности Игорь Петрович говорил о том, что по ним больно ударят законодательные инициативы и местной власти стоит позаботиться о сохранении отрасли в целом. Также он не одобрял включение компаний в финансирование соцобъектов, на котором настаивает власть.
Игорь Перемазов остался в союзе ветеранов строительной отрасли и в правлении Союза строителей.
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