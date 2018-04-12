Бывший вице-мэр Перемазов ушел с должности руководителя Союза строителей Алтайского края

На заседании сообщили, что Игорь Перемазов принял решение уйти с должности. Официально он покинул пост из-за возраста и по состоянию здоровья. Представители союза, особенно Владимир Отмашкин, гендиректор ИСК "Союз", просили его остаться. Но Перемазов решение не изменил.

Игорь Перемазов,

бывший исполнительный директор союза строителей:

— Обратите внимание: на последнем заседании союза были представители "строительных" чиновников краевого уровня, приехали также коллеги из Бийска и других городов края. Мэрию Барнаула никто не представлял: ни мэр Сергей Дугин, ни Сергей Дёмин (замглавы города по градостроительству и земельным отношениям, — прим. ред.), ни Алексей Бобров (председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, — прим. ред.).

И это страшно, считает Перемазов. Это демонстрация безразличия власти к строительной отрасли, к архитекторам. Между тем президент Владимир Путин поставил четкую задачу: увеличить объемы строительства. Достигнуть результатов без конструктивного диалога власти и бизнеса невозможно.

Должность исполнительного директора союза занял Кирилл Науменко. В прошлом он был директором ЖБИ "Сибири", а сейчас возглавляет консалтинговое агентство К2 Analitik. В своем первом коротком интервью altapress.ru в новой должности он рассказал о планах.

Кирилл Науменко,

исполнительный директор Союза строителей:

— Чтобы начать работать, нужно войти в курс дела, собрать всех строителей, понять задачи и проблемы каждого. Ведь то, что говорит власть — разумно. И то, что говорят строители, — тоже разумно.

Кто такой Игорь Перемазов

Игорь Петрович Перемазов родился в 1949 году в Лениногорске (Восточно-Казахстанская область). Работать начал 1970 году в "СтройГАЗе". В 1973 году окончил Алтайский политехнический институт. С 1986 года находился на руководящих партийных должностях.

С 1991 году Игорь Перемазов работал заместителем главы администрации Барнаула и руководил строительным комплексом города. Пост он освободил в октябре 2008 года — в этот период Барнаулом управлял Владимир Колганов.

Altapress.ru писал, что в последнее десятилетие вокруг Перемазова возникали скандалы. В 2007 году против него возбуждали уголовное дело — его подозревали в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков в Барнауле. Но дело прекратили.

В должности исполнительного директора Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" Игорь Перемазов работал с марта 2017 года.

На публичных мероприятиях он выступал в поддержку строителей. В частности Игорь Петрович говорил о том, что по ним больно ударят законодательные инициативы и местной власти стоит позаботиться о сохранении отрасли в целом. Также он не одобрял включение компаний в финансирование соцобъектов, на котором настаивает власть.

Игорь Перемазов остался в союзе ветеранов строительной отрасли и в правлении Союза строителей.