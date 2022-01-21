Ипотечная суббота в Барнауле: бесплатные консультации экспертов рынка

Дата и время: 22 января 2022 года, с 10 до 18 часов.
Место: главный офис «Жилфонда» на ул. Малахова, 119.
Вы узнаете:
- как получить ипотеку, не имея накоплений;
- как сэкономить на процентной ставке за счет скидок у партнёров «Жилфонда»;
- как быстро сравнить условия по ипотеке в разных банках и выбрать лучшие;
- как оформить ипотеку индивидуальному предпринимателю, фрилансеру;
- как получить жилищный кредит, имея плохую кредитную историю;
- как выгодно распорядиться материнским капиталом, государственными жилищными сертификатами.
Вы сможете:
- узнать рыночную стоимость своей квартиры;
- срочно продать недвижимость по честной цене или обменять ее по программе Trade-in;
- выбрать и забронировать новостройку без комиссии — по цене застройщика;
- купить квартиру в тот же день! В «Жилфонде» работает специалист МФЦ.
Проведите субботу с максимальной пользой. Успейте оформить ипотеку, пока ставки не взлетели!
Людмила Авдюхина,
управляющий ИП ООО «Жилфонд Барнаул»:
«Рост ключевой ставки ЦБ РФ ведет к удорожанию ипотеки. По оценкам экспертов, уже в 2022 году процентная ставка по жилищным кредитам впервые за последние 5 лет может вновь стать двузначной. Именно поэтому клиентам, которые хотят улучшить жилищные условия, мы советуем сделать выбор как можно скорее. На ипотечной субботе можно получить квалифицированную помощь экспертов и подобрать оптимальную программу кредитования. Ждем вас на ул. Малахова, 119».
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Справка
Международное агентство недвижимости «Жилфонд» основано в 1997 году, насчитывает 132 офиса в России и ближнем зарубежье, 5 офисов в Барнауле.
Агентство несет полную финансовую ответственность перед покупателями: в случае утери права собственности обладатели гарантийного сертификата «Жилфонда» могут рассчитывать на полное возмещение стоимости жилья. Клиенты агентства получают преференции при оформлении ипотеки.