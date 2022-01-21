Ипотечная суббота в Барнауле: бесплатные консультации экспертов рынка

Международное агентство недвижимости « Жилфонд » проводит в Барнауле ипотечную субботу. Бесплатные консультации специалистов по недвижимости и менеджеров ведущих банков! Выберите лучшее предложение от банка всего за 30 минут.

Дата и время: 22 января 2022 года, с 10 до 18 часов.

Место: главный офис «Жилфонда» на ул. Малахова, 119.

Вы узнаете:

как получить ипотеку , не имея накоплений;

не имея накоплений; как сэкономить на процентной ставке за счет скидок у партнёров «Жилфонда»;

как быстро сравнить условия по ипотеке в разных банках и выбрать лучшие;

как оформить ипотеку индивидуальному предпринимателю , фрилансеру;

фрилансеру; как получить жилищный кредит , имея плохую кредитную историю;

имея плохую кредитную историю; как выгодно распорядиться материнским капиталом , государственными жилищными сертификатами.

Вы сможете:

узнать рыночную стоимость своей квартиры;

срочно продать недвижимость по честной цене или обменять ее по программе Trade-in;

выбрать и забронировать новостройку без комиссии — по цене застройщика;

купить квартиру в тот же день! В «Жилфонде» работает специалист МФЦ.

Проведите субботу с максимальной пользой. Успейте оформить ипотеку, пока ставки не взлетели!

Людмила Авдюхина,

управляющий ИП ООО «Жилфонд Барнаул»:

«Рост ключевой ставки ЦБ РФ ведет к удорожанию ипотеки. По оценкам экспертов, уже в 2022 году процентная ставка по жилищным кредитам впервые за последние 5 лет может вновь стать двузначной. Именно поэтому клиентам, которые хотят улучшить жилищные условия, мы советуем сделать выбор как можно скорее. На ипотечной субботе можно получить квалифицированную помощь экспертов и подобрать оптимальную программу кредитования. Ждем вас на ул. Малахова, 119».

Подробности по телефону: 8 (3852) 22-30-18 .

Справка

Международное агентство недвижимости «Жилфонд» основано в 1997 году, насчитывает 132 офиса в России и ближнем зарубежье, 5 офисов в Барнауле.

Агентство несет полную финансовую ответственность перед покупателями: в случае утери права собственности обладатели гарантийного сертификата «Жилфонда» могут рассчитывать на полное возмещение стоимости жилья. Клиенты агентства получают преференции при оформлении ипотеки.