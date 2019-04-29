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29 апреля 17°C

Надо продержаться: крупные застройщики Барнаула скупают проекты у мелких

«Жилищная инициатива» купила землю и разрешение на строительство дома на ул. Гущина, 171а у «Сиады». Собственник крупной компании Юрий Гатилов пояснил altapress.ru, что это не последняя подобная сделка: мелкие застройщики Барнаула уходят с рынка, передавая свои проекты крупным. Такую тенденцию на рынке Барнаула спровоцировали законодательные изменения.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Почему продаются «малыши»

Крупным девелоперам Барнаула сейчас поступает множество предложений по земельным участкам и проектам с разрешениями. Последние наиболее интересны, так как позволят продолжить работать с привлечением денег дольщиков. В прошлом году такой проект одним из первых приобрел собственник компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский. Он выбрал участок в центре и переработал предложенный проект.

«Сиада» продала проект на Гущина, параллельно возобновив строительство многоэтажного дома на Потоке. «Начался процесс ухода с рынка мелких застройщиков. Скоро в Барнауле останутся 4−5 компаний», — комментирует Юрий Гатилов. «Строить стало невыгодно, я продаю участки и перевожу активы в другой бизнес», — поделился один из застройщиков города, предпочитая не называть себя. С конца прошлого года, по данным altapress.ru, он стал шестым предпринимателем в этой сфере, свернувшим свой бизнес.

Юрий Гатилов,
руководитель компании «Жилищная инициатива»:

Строительство жилья в таких депрессивных регионах, как Алтайский край, имеет низкую маржинальность. Под большинство домов банкам объективно невыгодно давать проектное финансирование. Оставшись без денег дольщиков, строительная отрасль региона лишится финансирования. Нам надо продержаться: поэтому, чтобы обеспечить себя работой на 2−3 года, мы скупаем проекты с разрешениями, которые выдали еще в «старом» правовом поле.

Застройщик надеется, что этого времени будет достаточно, чтобы законодатель понял: предложенная схема состоятельна лишь в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других богатых регионах страны. В остальных случаях она приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья. Между тем, президент России Владимир Путин ждет от отрасли существенного прироста основных показателей. В Алтайском крае, например, вместо среднестатистических 600−650 тыс. кв. м в 2024 году должны построить 954 тыс. «квадратов».

Что еще произойдет

Закон о проектном финансировании обязал всех российских застройщиков с 1 июля 2019 года прекратить брать деньги дольщиков. Если дом построен меньше, чем на 30%, и в нем продано меньше 10% долевок, то девелопер обязан продолжить работу за счет своих средств или обратиться в банк. В последнем случае ему нужно будет открыть специальный счет эксроу, деньги с которого можно будет забрать только после ввода объекта.

Банки подтверждают, что готовы предложить застройщикам финансирование, однако предварительно они будут серьезно оценивать каждый проект. Деньги получат лишь самые надежные и лучшие, обещающие прибыль. Но большинство останутся без банковской поддержки, полагают эксперты, а это приведет к дефициту предложения и росту себестоимости квадратного метра. С рынка уйдут около 30% игроков, что в итоге негативно скажется на всей отрасли.

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