Надо продержаться: крупные застройщики Барнаула скупают проекты у мелких

«Жилищная инициатива» купила землю и разрешение на строительство дома на ул. Гущина, 171а у « Сиады ». Собственник крупной компании Юрий Гатилов пояснил altapress.ru, что это не последняя подобная сделка: мелкие застройщики Барнаула уходят с рынка, передавая свои проекты крупным. Такую тенденцию на рынке Барнаула спровоцировали законодательные изменения.

Почему продаются «малыши»

Крупным девелоперам Барнаула сейчас поступает множество предложений по земельным участкам и проектам с разрешениями. Последние наиболее интересны, так как позволят продолжить работать с привлечением денег дольщиков. В прошлом году такой проект одним из первых приобрел собственник компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский. Он выбрал участок в центре и переработал предложенный проект.

«Сиада» продала проект на Гущина, параллельно возобновив строительство многоэтажного дома на Потоке. «Начался процесс ухода с рынка мелких застройщиков. Скоро в Барнауле останутся 4−5 компаний», — комментирует Юрий Гатилов. «Строить стало невыгодно, я продаю участки и перевожу активы в другой бизнес», — поделился один из застройщиков города, предпочитая не называть себя. С конца прошлого года, по данным altapress.ru, он стал шестым предпринимателем в этой сфере, свернувшим свой бизнес.

Юрий Гатилов,

руководитель компании «Жилищная инициатива»:

Строительство жилья в таких депрессивных регионах, как Алтайский край, имеет низкую маржинальность. Под большинство домов банкам объективно невыгодно давать проектное финансирование. Оставшись без денег дольщиков, строительная отрасль региона лишится финансирования. Нам надо продержаться: поэтому, чтобы обеспечить себя работой на 2−3 года, мы скупаем проекты с разрешениями, которые выдали еще в «старом» правовом поле.

Застройщик надеется, что этого времени будет достаточно, чтобы законодатель понял: предложенная схема состоятельна лишь в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других богатых регионах страны. В остальных случаях она приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья. Между тем, президент России Владимир Путин ждет от отрасли существенного прироста основных показателей. В Алтайском крае, например, вместо среднестатистических 600−650 тыс. кв. м в 2024 году должны построить 954 тыс. «квадратов».

Что еще произойдет

Закон о проектном финансировании обязал всех российских застройщиков с 1 июля 2019 года прекратить брать деньги дольщиков. Если дом построен меньше, чем на 30%, и в нем продано меньше 10% долевок, то девелопер обязан продолжить работу за счет своих средств или обратиться в банк. В последнем случае ему нужно будет открыть специальный счет эксроу, деньги с которого можно будет забрать только после ввода объекта.

Банки подтверждают, что готовы предложить застройщикам финансирование, однако предварительно они будут серьезно оценивать каждый проект. Деньги получат лишь самые надежные и лучшие, обещающие прибыль. Но большинство останутся без банковской поддержки, полагают эксперты, а это приведет к дефициту предложения и росту себестоимости квадратного метра. С рынка уйдут около 30% игроков, что в итоге негативно скажется на всей отрасли.