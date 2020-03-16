Появился желающий купить знаменитый «магазин-бомж» на красной линии в Барнауле

Впервые за год попыток продать заброшенный барнаульский магазин на пр. Красноармейском, 33 объявился желающий его купить: это Андрей Балдин из Бийска. Однако весь вопрос в цене: бийчанин готов подать заявку на торги, когда начальная цена объекта снизится почти в четыре раза, следует из материалов арбитражного суда.

Дважды непроданный

Четырехэтажное здание магазина с отливающими золотом стеклами продавали с марта 2019 года, чтобы погасить долги обанкротившегося собственника — ТД «Угринич».

Сначала — за 73,3 млн рублей (вместе с участком). Но никто заявку не подал. На втором заходе торги начались с 66 млн — и опять безрезультатно.

Эксперты по недвижимости утверждали: продают слишком дорого. В 2018 году рыночная цена этого объекта составляла 36 млн рублей, считал привлеченный судом оценщик Андрей Овчинников. В 2020-м — 41 млн.

Но у кредитора «Угринича» Андрея Балдина сложилось другое представление о подходящей цене. Он заявил, что готов купить его за 17 млн рублей, следует из материалов арбитража. Предложение о покупке Балдин направил залоговому кредитору «Угринича» — «Россельхозбанку».

Магазин в Барнауле на пр. Красноармейский , 33. Altapress.ru

Правда, для покупки было одно препятствие. Чтобы цена в ходе уже третьих торгов упала до желательной, надо, чтобы шаг торгов (а они будут идти на понижение) составлял не 5%, как утвердили кредиторы, а 12%.

Балдин потребовал в суде изменить порядок продажи имущества. И 11 марта суд пошел ему навстречу, хотя и не полностью: шаг снижения установлен в 10%. Минимальная цена — 19,8 млн. Пока неясно, устроит ли она кредитора, в третий раз на торги магазин еще не выставляли. В любом случае это в 3,8 раза меньше стартовой — 66 млн рублей.

Кто такой Андрей Балдин

Балдин — один из кредиторов ТД «Угринич». Как предприниматель он не зарегистрирован, а в реестр кредиторов вошел только в 2018 году, когда «Угринич» уже год проходил банкротство. Весьма вероятно, что Балдин действует в интересах другого бизнесмена, который пока не хочет публично обозначать свои планы.

Как следует из материалов арбитража, Балдин «купил долг» «Угринича» перед «Торговым Домом Лакт», заключив договор уступки права требования. При этом долг был совсем небольшой — чуть больше 3 тыс рублей. Интересно, что «ТД Лакт» ликвидирован еще в 2017 году.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Здание, в котором первые годы был магазин сети «Угринич» (входил в ГК «Изумрудная страна»), пустует уже несколько лет. Входы в него заколочены и занесены снегом. Но их время от времени кто-то вскрывает и проникает внутрь.

Какую недвижимость покупают в Алтайском крае

Вообще же, за последние месяцы в крае наблюдается интерес к инвестициям в недвижимость. Но покупают, в основном, не торговые и офисные объекты, которые не очень востребованы. По данным Avito, сегодня в Барнауле продаются около десятка торговых и офисных помещений и зданий дороже 100 млн рублей.

Некоторый спрос имеют объекты для оптовой торговли — со складскими помещениями и инфраструктурой. К примеру, в октябре 2019 года имущественный комплекс «Гратиса» на ул. Сельскохозяйственной, 1 приобрела фирма, занимающаяся оптовыми продажами овощей и фруктов.

А вот производственные объекты идут с молотка активнее, хотя и с большими скидками. Вот наиболее крупные покупки последних месяцев: цементный завод в Голухе (цена снизилась с 672,6 млн до 150 млн), мельничное оборудование «Ключевского элеватора» (снижение с 64 до 56 млн рублей), «Павловская птицефабрика» (снижение с 248 до 128 млн рублей).