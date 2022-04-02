2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В центре Барнаула появится новый сквер на месте снесенных самостроев

Новый сквер планируют обустроить в Барнауле возле медуниверситета, сообщает пресс-центр мэрии.

Новый сквер на месте павильонов у АГМУ.
Новый сквер на месте павильонов у АГМУ.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Зеленая зона будет на месте самовольных построек на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова. Торговые павильоны начали сносить еще в конце 2021 года после многолетних судебных тяжб.

Пока разрабатываются эскизы будущего зеленого уголка, сказал глава города Вячеслав Франк на выездном совещании.

Новый сквер на месте павильонов у АГМУ.
Новый сквер на месте павильонов у АГМУ.
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Всю бумажную работу планируют закончить в конце мая, а завершить обустройство — до Дня города.

Кстати, рядом с освобождаемым земельным участком есть еще несколько торговых объектов, но у их собственников есть все законные основания. С владельцами будут разговаривать о том, как вписать их торговые точки в общую концепцию сквера.

Ранее стало известно, на каких улицах Барнаула построят новые ливневки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость