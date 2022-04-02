В центре Барнаула появится новый сквер на месте снесенных самостроев

Зеленая зона будет на месте самовольных построек на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова. Торговые павильоны начали сносить еще в конце 2021 года после многолетних судебных тяжб.

Пока разрабатываются эскизы будущего зеленого уголка, сказал глава города Вячеслав Франк на выездном совещании.

Новый сквер на месте павильонов у АГМУ. Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Всю бумажную работу планируют закончить в конце мая, а завершить обустройство — до Дня города.

Кстати, рядом с освобождаемым земельным участком есть еще несколько торговых объектов, но у их собственников есть все законные основания. С владельцами будут разговаривать о том, как вписать их торговые точки в общую концепцию сквера.

Ранее стало известно, на каких улицах Барнаула построят новые ливневки.