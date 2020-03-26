Татуировки с буквой «Д»: как спасают оказавшуюся на грани закрытия хоккейную школу «Динамо»

Вокруг школы по хоккею «Динамо», базирующейся на барнаульской «Карандин-Арене», на прошлой неделе разразился скандал. Родители детей, обеспокоенные информацией о повышении стоимости занятий, начали высказывать опасения, что тренировочный процесс может остановиться. Но паника оказалась напрасной: собственник объекта Михаил Дроздов продолжит датировать детские занятия за свой счет. Мэрии Барнаула он предложил консолидировать усилия и вывести городской хоккей на новый уровень.

Почему возникла проблемная ситуация

Детская секция на «Карандин-Арене» изначально была частной. Затраты на проведение тренировочного процесса и организацию выездов ложились на плечи родителей, свою весомую лепту вносило руководство объекта.

Пока возрастных групп было немного, все было хорошо. Дети за полцены спокойно занимались днем, вечером на лед выходили арендаторы. Их плата в сумме покрывала общие затраты.

Когда же секция стала полновозрастная, начали возникать проблемы: времени на детские занятия потребовалось больше, взносы родителей при этом не изменились.

Воспитанники хоккейной школы «Динамо» на «Карандин-Арене». Артем Галошин , https://vk.com/hcdaru

На сегодняшний день в «Динамо» занимается 247 воспитанников, а не 60, как заявлялось в некоторых СМИ. Только хоккейных возрастных групп уже девять, еще три группы фигуристов. И всем им требуется лед: маленькая коробка «Карандин-Арены» на 90% занята только детскими тренировками.

Какие результаты у «динамовцев»? Первыми, кто начал заниматься в «Динамо», стали мальчишки 2004 года рождения. Они и показали наилучший результат: в 2019 году их команда была единственной из Алтайского края по всем возрастам, которая выступала в Первенстве России в группе А. Сверстники из «Алтая» были в группе Б, которая по уровню мастерства ниже. За три последних сезона студенческая команда «Динамо-Алтай», также базирующаяся на «Карандин-Арене», во Всероссийском финале СХЛ смогла взять два серебра и золото. По итогам 2019 года команда была признана лучшим спортивным коллективом края. В сентябре она триумфально выиграла международный турнир Student Hockey Challenge, который впервые проходил в Барнауле. За год до этого престижный трофей был взят в Красноярске.

То, что финансирование школы нужно увеличивать, стало понятно еще в октябре 2019 года. По словам Максима Ничаева, исполнительного директора «Карандин-Арены», уже тогда начались переговоры с родительским комитетом о поднятии стоимости занятий. Однако к единому мнению прийти не удалось, все осталось как есть.

Плата за тренировки одного ребенка составляла 3,5 тыс. рублей в месяц. У многодетных и неполных семей, дети которых занимаются в «Динамо», сохранились льготы.

Воспитанники хоккейной школы «Динамо» на «Карандин-Арене». Артем Галошин , https://vk.com/hcdaru

В марте вопрос денег, как и вопрос существования самой школы, встал ребром — убытки, которые она приносила «Карандин-Арене», оказались угрожающими.

Михаил Дроздов,

собственник ЛДС «Карандин-Арена»:

Чтобы «Карандин-Арена» могла сводить концы с концами, с каждого занимающегося надо собирать по 7,5 тыс. рублей в месяц.

Какова была реакция родителей

По словам Максима Ничаева, несмотря на все сложности, тренировочный процесс детей в «Карандин-Арене» не прерывался ни на день. Но проблемная ситуация родителей все равно беспокоила. В середине марта они обратились в краевой минспорт с просьбой помочь детским динамовским командам.

Официальный ответ их, мягко говоря, обескуражил: родителям предложили перевести своих детей либо в СШОР «Алтай», либо в хоккейную школу им. Алексея Черепанова, где им предстояло пройти отбор по спортивному принципу.

И намекнули, что роль детских команд «Динамо» в развитии алтайского спорта незначительна. Об этом расстроенные родители рассказали в соцсетях.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Как оказалось, ни тот, ни другой вариант, предложенные министерством, занимающимся в «Карандин-Арене», не подошли.

«В школе Олимпийского резерва, когда придут наши дети, у одного тренера будут заниматься 80 человек. У школы также нет своего льда, они занимаются, как правило, в „Титов-Арене“. Также в СШОР, прямо скажем, нашим детям и дополнительной нагрузке не рады. Если мы перейдем в школу им. Черепанова, то заниматься на льду сможем только три месяца в году. В остальное время останутся только уличные коробки с асфальтом, дождем, солнцем, ветром и пылью», — рассказала Amic.ru Анастасия, мама одного из динамовских воспитанников.

По словам Максима Ничаева, родителям важен и психологический момент: юные хоккеисты «Динамо» играют вместе уже несколько лет и чувствуют себя единой командой. «Родители нам в открытую говорили, что у детей только что татуировок на груди с большой буквой «Д» нет, а так они настоящие «динамовцы». Переходить в другие школы ребята не хотят, — пояснил директор «Карандин-Арены».

Воспитанники хоккейной школы «Динамо» на «Карандин-Арене». Артем Галошин , https://vk.com/hcdaru

Из чего складывается стоимость льда? На сегодняшний день стоимость одного часа занятий на малой площадке «Карандин-Арены» составляет 8 тыс. рублей, на большой — 11 тыс. В «Титов-Арене» час тоже стоит 11 тыс. рублей. Михаил Дроздов отмечает: стоимость действительно высокая, но она складывается из нынешних экономических реалий. Только за электричество Дворцу приходится платить в месяц около миллиона рублей. По словам Михаила Дроздова, три года назад прежние собственники Дворца зрелищ и спорта брали за аренду льда 12,5 тыс. рублей в час. «Но люди почему-то об этом быстро забыли», — недоумевает предприниматель. Он считает, что проводить параллели между Барнаулом и Новосибирском в плане стоимости аренды льда не совсем корректно. В соседнем регионе часть расходов по эксплуатации площадок берет на себя бюджет, что является существенным подспорьем. В Алтайском крае этого нет, бизнесу от спорта приходится крутиться самому.

Что со школой будет дальше

Судьбу хоккейной секции на «Карандин-Арене» собственник объекта решил 22 марта. Михаил Дроздов и дальше продолжит датировать тренировки детей за свой счет. Речь идет о ежемесячных вливаниях в размере около 1 млн рублей.

Для инвестора, у которого в процессе несколько финансово емких проектов, решение действительно непростое. В настоящий момент продолжается ремонт «Титов-Арены», здесь недавно обустроили еще две просторные раздевалки для хоккеистов, направив на это 2 млн рублей. Планируют закончить ремонт фасада и парапета.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

В Рубцовске на условиях концессии Михаил Дроздов строит круглогодичную ледовую площадку, ввести в эксплуатацию которую планируется к концу года. Есть у него масштабный проект в Улан-Удэ.

По словам предпринимателя, решить проблему со школой «Динамо» можно было бы в партнерских отношениях с властью. Но в минспорте Дроздову на это ответили отказом, мотивировав его тем, что краевой бюджет и так финансирует СШОР «Алтай» и на большее денег нет.

Осенью прошлого года Михаил Дроздов проводил переговоры о развитии детского хоккея с ныне мэром Вячеславом Франком. Чиновник тогда был не против объединить действующую школу имени Алексея Черепанова с секциями «Динамо».

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Для этого надо было бы создать новую автономную структуру, в которую бы вошли заинтересованные учредители и выделить на нее бюджет.

Все бы от этого только выиграли: «черепановцы» получили возможность круглогодичных тренировок на льду в комфортных условиях, воспитанники «Динамо» — бесплатные занятия, а «Карандин-Арена» — стабильную загрузку.