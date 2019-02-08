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Спорт

Дочь министра спорта Алтайского края уедет тренироваться в Канаду

Одна из ведущих гимнасток региона Алина Перфильева, дочь алтайского министра спорта Алексея Перфильева, уедет в Торонто для подготовки к чемпионату Канады, сообщают «Вести Алтай».

Спорт, гимнастика.
Спорт, гимнастика.
Юрий Сушков

В Барнауле Алина 13 лет тренировалась у Марины Андриенко. Однако ранее спортсменка получила приглашение от канадского клуба и осталась в Торонто. Жила в чужой семье, училась в колледже и тренировалась. Барнаульский тренер Алины убеждена: такой шанс выпадает раз в жизни. Попасть на Олимпиаду в форме сборной Канады куда реальнее, чем пробиться в сборную России.

Отец гимнастки, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, отметил, что его дочь просто набирается международного опыта, а в июне вернется на родину.

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Для Алины я вижу будущее в мире гимнастики именно в России. Если этот вид спорт популярен и известен в России, то и надо здесь находиться. Мне, как отцу, важен её переход от состояния ребёнка ко взрослому состоянию. Пусть поживёт одна, проверит себя. Потренируется, пусть помыкается.

Ранее на «Кубке губернатора» Алину Перфильеву представляли как гимнастку из Торонто. По словам отца — поторопились. На этих соревнованиях Алина заняла первое место в индивидуальном многоборье по программе мастеров.

Напомним, накануне этих состязаний мама одной из юных гимнасток пожаловалась в редакцию altapress.ru на условия, в которых будут проводить соревнования. Женщина рассказала, что дети будут вынуждены заниматься в холоде: спорткомплекс плохо отапливается, а соревнования выпадают на период лютых морозов.

В итоге спортсменки выступали, как и положено, — в купальнике и чешках. А на награждения выходили в шерстяных носках и костюмах. Представители спорткомплекса заявили, что в зале было тепло — +22 градуса.

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