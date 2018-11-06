«Ищем инвестора»: председатель Алтайкрайсовпрофа прокомментировал судьбу Дворца спорта

Руководитель Алтайскрайсовпрофа Иван Панов заявил altapres.ru, что не получал письма от правительства о безвозмездной передаче Дворца спорта в собственность края. Ранее о наличии письма altapress.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Иван Панов,

председатель Алтайкрайсовпрофа:

Мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации и ведем переговоры, в том числе с правительством. Никакой речи о безвозмездной передаче быть не может. Сейчас мы ищем инвестора. Самый крайний и простой вариант — продажа. Если покупателем станет правительство — пожалуйста, мы готовы обсуждать цену.

Ранее Виктор Томенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 1. Алтай» о том, что власти ведут переговоры с крайсовпрофом, чтобы забрать у него Дворец спорта и реконструировать его. «В собственности региона никуда он не денется, а возможности у края есть, в отличии от нынешних собственников», — пояснил губернатор.

Сценарий с передачей Дворца спорта в собственность края возможен. Источник altapress.ru в правительстве рассказывал, что такой вариант «спасения» Дворца согласован с губернатором Виктором Томенко. Однако он настаивает на бесплатной передаче здания на баланс края. Если стороны договорятся, сразу же после этого может начаться ремонт во Дворце, полагают эксперты.