Стало известно, где и когда стартуют зимние бесплатные тренировки в Барнауле

Желающие смогут поиграть в хоккей, покататься на лыжах или поиграть в футбол на снегу.
Как уточнили в мэрии, в проекте будут задействованы десять спортивных площадок. В их числе — хоккейные коробки, школьные спортплощадки, парк «Арлекино», лыжная база АлтГТУ.
Бесплатные тренировки пройдут в поселке Центральном и в Научном городке.
Барнаульцы также смогут попробовать себя в бочче. Занятия пройдут в краевом училище олимпийского резерва.
Адреса и график всех бесплатных тренировок доступны по ссылке.
Ранее стало известно, когда и где в Барнауле откроются первые катки.
А также открытие зимнего городка у ТРЦ Galaxy перенесли на следующую неделю.