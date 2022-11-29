29 ноября
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Спорт

Стало известно, где и когда стартуют зимние бесплатные тренировки в Барнауле

Очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор» стартует с 1 декабря. У жителей города появится возможность бесплатно заниматься спортом, сообщают в пресс-центре администрации города.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
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Желающие смогут поиграть в хоккей, покататься на лыжах или поиграть в футбол на снегу.

Как уточнили в мэрии, в проекте будут задействованы десять спортивных площадок. В их числе — хоккейные коробки, школьные спортплощадки, парк «Арлекино», лыжная база АлтГТУ.

Карта занятий и бесплатных тренировок в Барнауле
Карта занятий и бесплатных тренировок в Барнауле
Пресс-служба администрации города Барнаула

Бесплатные тренировки пройдут в поселке Центральном и в Научном городке.

Барнаульцы также смогут попробовать себя в бочче. Занятия пройдут в краевом училище олимпийского резерва.

Адреса и график всех бесплатных тренировок доступны по ссылке.

Ранее стало известно, когда и где в Барнауле откроются первые катки.

А также открытие зимнего городка у ТРЦ Galaxy перенесли на следующую неделю.

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