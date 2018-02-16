"Ешь, худей, хвались". Определяем 10 привычек для здорового питания

Напомним, Кристина хочет привести себя в порядок к свадьбе, она начала пользоваться сервисом "Ели-худели" и приобрела много полезных привычек. А некоторые блюда "Ели-худели" оказались настоящим гастрономическим открытием.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

"Я могу с уверенностью сказать, что "Ели-худели" стал моим образом жизни: развил во мне привычки и новые интересы. Например, я стала много читать о правильном питании. Почему же я не видела этого раньше? Оказывается, столько много можно узнать о своем организме, о его потребностях и особенностях".

Окружение нашей героини не осталось безучастным к изменениям, которые произошли с девушкой. Новым образом жизни заинтересовались ее друзья и коллеги. А вместе, как известно, худеть веселее.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

"Себе я заказываю еду в сервисе, но волей-неволей и своего мужчину я тоже перевела на щадящее и правильное питание. Теперь, например, вместо жирного мяса я всегда возьму для него птицу или рыбу. Вместо жареной картошки приготовлю рис".

Теперь героиня проекта в магазине долго рассматривает этикетки, смотрит на соотношение белков, жиров и углеводов, считает и прикидывает. Она знает все продукты, которые должны входить в ее рацион, сколько их нужно употребить, когда и в каком виде.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Размер порций еды изменился в меньшую сторону, конечно же. Я могу просто посмотреть на еду и сказать, что вот это я не съем, вот это сильно жирное для меня, это сильно тяжелое, это сильно сладкое, а вот это в самый раз.

В помощь себе наша героиня завела несколько планеров, куда можно записывать ошибки и удачи в похудении. Это, несомненно, дисциплинирует и мотивирует.

10 советов для правильного питания и жизни от Кристины:

Посмотрите фильмы "Сахар" и "Двойная порция"; Покупайте продукты на сытый желудок, так вы точно не приобретете лишнее; Читайте состав продукта на этикетках. Это поможет выбирать полезные и качественные продукты; Ведите дневник питания. Так можно наглядно увидеть прогресс; Ешьте, не глядя в телефон, компьютер или телевизор. Это позволяет сосредоточиться, и чтобы насытиться вам потребуется меньшая порция; Пейте воду. Они хорошо очищает организм и наполняет его здоровьем; Введите полезные перекусы. Так вы никогда не будете голодным; Замените вредное на полезное. Питательные свойства многих вредных продуктов такие же, как и у здоровых; Считайте жидкие калории. Внимательнее отнеситесь к тому, что вы пьете. Калорий нет только у воды; Доверьте "Ели-худели" свой ежедневный рацион.

Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.