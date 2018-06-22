Иностранные болельщики раскупили возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга

Иностранные фанаты раскупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга. Сладости должны помочь им знакомиться с местными девушками.
"У нас круто скакнули продажи возбуждающего шоколада. Не по всем БАДам и добавкам, а именно по шоколаду. Видимо, люди ищут пути сближения", — рассказал коммерческий директор одного из секс-шопов.
Сотрудники сети рассказали агентству ura.ru, что шоколад зарубежные гости используют как средство знакомства с русскими девушками: "Угощают дам шоколадкой, а дальше коммуникация идет проще".
Помимо ухаживаний с шоколадом, иностранцы активно используют приложение для знакомств "Тиндер". Екатеринбурженки также проявляют интерес к гостям городам.
ЧМ-2018 продлится до 15 июля.
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