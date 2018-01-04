Иванка Трамп захотела стать первой женщиной-президентом США

В отрывке книги указывается, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер решили стать частью президентской администрации, чтобы в будущем это помогло ей стать главой страны, сообщает RТ на русском.

Кушнер и Иванка, являясь советниками Дональда Трампа, не выполняют каких-либо конкретных обязанностей. Как говорится в произведении журналиста, они "делают то, что сами захотят". При этом Иванка сотрудничает с отцом на неоплачиваемой основе, а ее муж является штатным старшим советником главы государства.

Книга Вулффа выйдет в продажу 9 января, но опубликованные в СМИ отрывки из нее уже вызвали резкую критику со стороны Белого дома. 18 декабря 2017 года сообщалось, что Иванку и Кушнера обвинили в сокрытии доходов.