Иванка Трамп захотела стать первой женщиной-президентом США

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка рассказала, что хочет стать первой женщиной-президентом США, если "в будущем появится возможность". Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", выдержки из которой опубликовали в New York Magazine.
В отрывке книги указывается, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер решили стать частью президентской администрации, чтобы в будущем это помогло ей стать главой страны, сообщает RТ на русском.
Кушнер и Иванка, являясь советниками Дональда Трампа, не выполняют каких-либо конкретных обязанностей. Как говорится в произведении журналиста, они "делают то, что сами захотят". При этом Иванка сотрудничает с отцом на неоплачиваемой основе, а ее муж является штатным старшим советником главы государства.
Книга Вулффа выйдет в продажу 9 января, но опубликованные в СМИ отрывки из нее уже вызвали резкую критику со стороны Белого дома. 18 декабря 2017 года сообщалось, что Иванку и Кушнера обвинили в сокрытии доходов.
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