На Рудном Алтае в многоэтажках выбило стекла из-за взрыва льда реки. Есть пострадавшие

Из-за взрывных работ на реке Иртыш без стекол остались десятки квартир нескольких домов в казахстанском городе Семей (бывший Семипалатинск) Восточно-Казахстанской области, в так называемом Рудном Алтае, сообщает nur.kz. Направленным взрывом выбило стекла в трех девятиэтажных и в одном пятиэтажном доме.
Взрыв прогремел днем, в это время многие находились на работе, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Тем не менее несколько человек получили порезы и царапины, кому-то стало плохо с сердцем. Один ребенок госпитализирован.
Жителям ближайших зданий удалось снять на видео момент взрыва.
В ТОО "Востоквзрывпром" пояснили, что проводят взрывные работы для освобождения Иртыша ото льда в соответствии со всеми правилами. Однако эффект ударной волны никто не отменял.
Акимат Семея должен был заблаговременно оповестить местных жителей о проводящихся работах, пишет РИА Новости.
В Восточно-Казахстанской области из-за паводка объявлен режим ЧС в нескольких районах. Потоком воды разрушены сотни домов, все семьи пострадавшие от стихии были эвакуированы. Несколько сел из-за разлива воды были отрезаны от мира.
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