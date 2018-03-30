На Рудном Алтае в многоэтажках выбило стекла из-за взрыва льда реки. Есть пострадавшие

Взрыв прогремел днем, в это время многие находились на работе, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Тем не менее несколько человек получили порезы и царапины, кому-то стало плохо с сердцем. Один ребенок госпитализирован.

Жителям ближайших зданий удалось снять на видео момент взрыва.

В ТОО "Востоквзрывпром" пояснили, что проводят взрывные работы для освобождения Иртыша ото льда в соответствии со всеми правилами. Однако эффект ударной волны никто не отменял.

Акимат Семея должен был заблаговременно оповестить местных жителей о проводящихся работах, пишет РИА Новости.

В Восточно-Казахстанской области из-за паводка объявлен режим ЧС в нескольких районах. Потоком воды разрушены сотни домов, все семьи пострадавшие от стихии были эвакуированы. Несколько сел из-за разлива воды были отрезаны от мира.