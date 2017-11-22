Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ начинает приём заявок на участие в пресс-конференции.

О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Справка

Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года, со времен своего первого президентского срока. В бытность премьер-министром Путин не проводил пресс-конференций, формат был возобновлен после его избрания на третий срок в 2012 году. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция главы государства — она длилась 1 час 35 минут. В 2008 году, перед уходом Путина в правительство, состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. Тогда же он ответил на вопросы рекордного количества журналистов — 80 человек.

Факт

В 2016 году большая пресс-конференция с российским лидером состоялась 23 декабря.