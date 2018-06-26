Молодой лидер "Алтай-Кокса" — о том, как приход на завод круто изменил его жизнь

Михаил Кандаков. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Михаил Кандаков. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Выездной конкурс. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Михаил Кандаков. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Михаил Кандаков. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Награждение. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Награждение. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

— Победой горжусь, но важнее то, что конкурс вывел из зоны комфорта, вернул мне драйв, который я несколько подрастерял после студенчества. Каждый этап был познавательным и полезным по-своему.

В отборочном туре надо было подготовить презентацию на тему "Лидерами рождаются или становятся?". Второй этап — бизнес-тренинг "Лидер и его команда". Затем мы поехали в Горный Алтай. Проходили испытания: сплав по Катуни, реалити-квест, деловые игры. До финального этапа дошли восемь человек из 40 участников.

Самое ценное и полезное для меня в конкурсе — это социально-экологический проект, который должны были представить все участники. И очень здорово, что мы смогли сделать свой вклад в Год экологии. Кто-то из коллег и соперников по конкурсу благоустраивал храмы, кто-то проводил занятия по экологическому воспитанию, кто-то наводил порядок в реликтовой кедровой роще. Я объединил команду для расчистки и обеспечения доступа к трем родникам Заринского района.

Семья — моя главная опора. Мои близкие тоже выступали на конкурсе, было там задание — собрать группу поддержки. Мы отлично справились. С супругой проводили бессонные ночи за составлением презентаций, подготовкой к проекту. Всех родственников и друзей привлекали к участию.

По итогам конкурса руководство включает участников в кадровый резерв. И, конечно, для меня теперь еще привлекательнее мое место работы. Я знаю, что могу достичь большего. Есть стимул работать лучше, и труд становится интересным.

"Молодой лидер" — не единственный развивающий конкурс. Есть еще "Лучший по профессии", "Мастер года". Приятно осознавать, что это нужно самому заводу, руководству. Я только здесь по-настоящему понял, что такое корпоративный дух и какое он имеет значение.

О чем еще рассказал Михаил — Лидерами не рождаются, а становятся. Я считаю, что каждый из нас может сделать свою жизнь лучше, надо пытаться что-то менять вокруг, менять себя, совершенствоваться. Может, громко звучит, но, знаете, я понял, насколько это важно и в работе, и в жизни. И когда ты научишься убедительно доносить свои мысли и идеи, то люди за тобой пойдут.



— После учебы пришлось окунуться с головой в трудовые будни. Ездил из Заринска в Барнаул, Новоалтайск, Горный Алтай, где работал на стройках. Честно сказать, времени на семью-то не оставалось, а о досуге вообще забыл. Два года назад устроился на "Алтай-Кокс", получил стабильную работу и зарплату, а также начал заниматься саморазвитием.



— На заводе для сотрудников созданы отличные условия: спортивный зал, бассейн, профилакторий без отрыва от производства на очень льготных условиях, дисконтная "Стальная карта" со скидками в разных магазинах города, завод отправляет на обучение в вузы по целевым программам. И есть еще, знаете, "движняк": Союз молодежи, своя группа "ВКонтакте", постоянно проходят детские, семейные, спортивные корпоративные праздники и конкурсы. Может, поэтому здесь работает много молодежи.



— Когда вокруг тебя много целеустремленных и активных людей, ты сам стараешься поднимать личную планку. В то же время чувствуешь себя частью сплоченной команды.

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